Происшествия 15 марта 2023, 13:42 Жителя Кургана осудили за попытку украсть шампунь из магазина

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В Кургане на трое суток арестовали буйного покупателя, который пытался украсть три шампуня из магазина на улице Некрасова. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на сайт городского горсуда.

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Когда мужчину попытались задержать, он матерился, оскорблял окружающих и спровоцировал драку. В результате его признали виновным в административном правонарушении. Трое суток курганец проведет под арестом.

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