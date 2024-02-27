Происшествия 27 февраля 2024, 16:31 Жителя Кургана осудили на девять лет за жестокое убийство соседа

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Суд вынес приговор 56-летнему жителю Кургана, который попал под статью об убийстве. Его признали виновным, сообщило Ura.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Установлено, что в июле 2023 года фигурант пришел в дом на улице Омской, где проживал его 41-летний сосед. Из-за случившейся ранее ссоры мужчины подрались. В ходе потасовки агрессор избил знакомого палкой. Мужчина получил смертельные травмы.

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Нападавшему назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы.