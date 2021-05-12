Жителя Кубани заподозрили в убийстве семьи и поджоге дома

Жителя Краснодарского края заподозрили в том, что он убил семью, а после поджег дом. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

По предварительным данным, мужчина убил топором трех человек, а после поджег дом, чтобы скрыть следы преступления. После этого он пытался скрыться, но его нашли.

У преступника также диагностировали ножевые ранения. Есть информация, что мужчина страдает от психического расстройства. Возбуждено уголовное дело.