12 мая 2021, 17:52
Жителя Кубани заподозрили в убийстве семьи и поджоге дома
Жителя Краснодарского края заподозрили в том, что он убил семью, а после поджег дом. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.
По предварительным данным, мужчина убил топором трех человек, а после поджег дом, чтобы скрыть следы преступления. После этого он пытался скрыться, но его нашли.
У преступника также диагностировали ножевые ранения. Есть информация, что мужчина страдает от психического расстройства. Возбуждено уголовное дело.