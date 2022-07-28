Жителя Кубани обвинили в смертельном ДТП

В Краснодарском крае задержали 37-летнего местного жителя, которого обвинили в смертельном наезде на подростка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.

Авария произошла 20 июля около поселка Стрелка. По предварительной информации, обвиняемый не выбрал безопасную скорость и сбил молодого человека, который переходил дорогу. Пострадавший получил множественные травмы и после госпитализации скончался. Возбуждено уголовное дело.