Жителя Кубани обвинили в избиении ребенка

Мужчина, сломавший ребенку бедро на Кубани, предстанет перед судом. На данный момент он находится под стражей. Мать находится на профилактическом учете в надзорных органах.

Дело в отношении 22-летнего жителя Крымского района направили в суд, его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью ребенку пяти лет, сообщил «Царьград».

Ранее в полицию района 5 февраля направили сообщение из больницы, в котором медицинская работница рассказала о госпитализации мальчика с переломом бедра и гематомами в большом количестве. Его избил 22-летний сожитель матери. Он проживал с двумя сыновьями женщины в одном из домов улице Чапаева.