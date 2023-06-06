Происшествия 06 июня 2023, 16:03 Жителя Кубани, находившегося в федеральном розыске, задержали в Петербурге

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В Санкт-Петербурге сотрудники линейного управления МВД России на транспорте задержали преступника, который девять месяцев находился в федеральном розыске. Об этом написали «Невские новости».

В Краснодарском крае, откуда он родом, задержанного подозревают в угрозе убийством и совершении имущественного преступления.

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В настоящий момент мужчина находится в изоляторе временного содержания.