Жителя Крыма приговорили к 25 годам тюрьмы за насилие над ребенком и убийство

В Республике Крым вынесли приговор в отношении жителя Ленинского района. Его признали виновным в половых преступлениях против ребенка и его убийстве.

Сегодня суд мужчине назначил наказание в виде 25 лет лишения свободы с дальнейшим ограничением свободы на два года. Приговор в законную силу не вступил.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты СК России по Крыму. Следственные органы и органы МВД начали поиск. Днем 1 июня 2020 года тело ребенка нашли на дне Северо-Крымского канала. Это было недалеко от места, где взрослые выпивали, сообщил СК Крыма.

СК определил, что к совершению преступления причастен житель поселка Ленино, который являлся близким другом семьи. Мужчина был задержан. В ходе допроса он дал признательные показания и полностью признал свою вину, а во время проведенного следственного эксперимента рассказал и показал, как совершал преступления.

Следственный отдел по Ленинскому району Республики Крым и суд установили, что днем 31 мая отец девочки, будучи нетрезвым, отпустил ее с приятелем, который вызвался проводить ее до дома. Мужчина использовал беспомощное состояние ребенка и совершил насильственные действия. Затем, понимая, что девочка не умеет плавать, столкнул ее в воду, смерть наступила от утопления.

В отношении отца погибшей девочки возбудили уголовное дело из-за того, что он оставил дочку и она умерла. Мужчину приговорили к шести месяцам исправительных работ и будут вычитать из заработной платы 10% в пользу государства.