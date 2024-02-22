Происшествия 22 февраля 2024, 19:34 Жителя Крыма приговорили к 10 годам колонии за попытку сбыта наркотиков

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Суд приговорил к 10 годам и шести месяцам лишения свободы жителя Крыма, который пытался продать наркотики. Об этом сообщил сайт «КП-Крым» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.

По данным следствия, мужчина приобрел 16 граммов запрещенных веществ с целью последующей продажи. При обыске полицейские обнаружили у него дома 10 пакетиков с кокаином, весы, клейкую ленту и зип-пакеты, сообщил «Крым 24».

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Отмечается, что отбывать свое наказание местный житель будет в исправительной колонии строгого режима.