Жителя Красноярского края заподозрили в выращивании конопли

В Дивногорске (Красноярский край) задержали местного жителя, которого заподозрили в выращивании конопли. Об этом сообщило ИА Nation News.

По данным информагентства, из гаражного бокса подозреваемого изъяли около 300 кустов конопли. В боксе, рассчитанном на пять машин, были размещены осветительные приборы, системы полива и вентиляции. Отмечается, что задержанный был ранее судим. Он может провести за решеткой до двух лет.