Жителя Красноярска обвинили в надругательстве над собакой

Жители Красноярска заподозрили мужчину в изнасиловании собаки и попытке ее убийства. Жительница соседнего дома увидела происходящее и позвонила зоозащитникам.

Волонтеры группы «Бездомный Пес|Центр зашиты животных Соседи» рассказали «Комсомольской правде» о случае, который произошел 23 августа на улице Щорса. Женщина проходила мимо, когда заметила странные действия одного мужчины. Он тащил собаку к помойке и сообщил горожанке, что животное мертвое. Однако собака начала скулить. По ее словам, подозреваемый испугался и начал засовывать собаку в пакет. Женщина закричала, и на ее крик прибежали несколько парней, они удерживали мужчину до приезда полиции.

Также о случившемся очевидица сообщила зоозащитникам.

По словам волонтеров, мужчина доставлен в отделение полиции, на него составили заявление. А собаку в тяжелом состоянии госпитализировали в ветклинику. Врачи обнаружили соответствующие повреждения. Но ветеринарам не удалось спасти питомца.

По предварительным данным, собака была домашней, а мужчина, предположительно надругавшийся над ней, был приятелем хозяина.

Если вину мужчины докажут, то ему грозит до четырех лет лишения свободы.