Жителя Краснодарского края осудят за контрабанду и хранение наркотиков

Житель Абинска (Краснодарский край) предстанет перед судом за контрабанду и хранение наркотиков. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на МВД.

По версии следствия, мужчина сделал международный заказ синтетического наркотика по почте для дальнейшей продажи. Он получил почтой 992 грамма вещества. При обыске у него дома обнаружили еще около 600 граммов веществ.

Уголовное дело направлено в суд.