Происшествия 27 декабря 2023, 15:07 Жителя Краснодара задержали за контрабанду советских орденов и медалей в Израиль

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Правоохранители задержали 59-летнего жителя Краснодара, подозреваемого в контрабанде. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу региональной таможни.

По предварительным данным, фигурант пытался отправить в Израиль советские ордена и медали, среди которых были знаки отличия «Герой Советского Союза». Злоумышленник собирался переслать их под видом подарков.

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У мужчины обнаружили более 200 различных почетных наград. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.