Жителю Краснодара грозит 6 лет заключения за кражу 25 тысяч рублей | 360°

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Жителю Краснодара грозит 6 лет заключения за кражу 25 тысяч рублей

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В Краснодаре правоохранители задержали 32-летнего местного жителя, который похитил с карты женщины 25 тысяч рублей. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу.

Жительница Северского района рассказала, что с ее банковской карты было списано 25 тысяч рублей. Об этом она узнала из смс-уведомлений.

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Правоохранители вышли на след ранее судимого краснодарца, который признался, что нашел карту где-то в городе. Он оплачивал ею товары в продуктовых магазинах, покупал бытовую технику и одежду.

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На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до шести лет тюремного заключения.

Краснодар

Кражи

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