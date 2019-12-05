Жителя Коми и его подругу будут судить за убийство собаки

Преступление было совершено 14-го октября в центре села Визинги, в Республике Коми. Подозреваемые забили собаку ножом и киянкой. Пес от полученных ранений скончался, написал портал «Дни.ру».

На живодеров завели уголовное дело. Сейчас оно передано в суд. Пенсионеру и его подруги грозит лишение свободы на срок до трех лет.