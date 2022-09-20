Жителя Кисловодска признали виновным в убийстве и отправили в колонию на 9 лет | 360°

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20 сентября 2022, 14:58

Жителя Кисловодска признали виновным в убийстве и отправили в колонию на 9 лет

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Жителя Кисловодска признали виновным в убийстве и вынесли наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет. Об этом написал сайт newstracker.ru.

Как рассказали в следственных органах, мужчина расправился со случайным знакомым, рассердившись на него из-за кражи 50 рублей. После совместного распития спиртных напитков в баре обвиняемый догнал своего обидчика и вонзил ему нож прямо в сердце.

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Пострадавший скончался на месте происшествия.

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Убийства

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