07 марта 2024, 16:41
Жителя Кемеровской области задержали за кражу банок кофе
Сотрудники Росгвардии Кемеровской области задержали местного жителя, который украл несколько банок кофе из магазина в Анжеро-Судженске. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии региона.
По данным ведомства, кражу зафиксировали по камерам видеонаблюдения. На кадрах видно, как задержанный взял несколько банок кофе, скинул их в рюкзак и вышел из магазина мимо кассы без оплаты.
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Отмечается, что ранее мужчина уже был судим за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков.
Росгвардия
Кражи
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