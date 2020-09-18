Жителя Кемеровской области приговорили к тюрьме за смертельное ДТП

Мужчина сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Водитель стал инициатором аварии, в результате которой погиб его пассажир. Признанный виновным в произошедшем будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима, информирует сайт «Дни.ру».

Ранее «360» сообщал, что автобус, перевозивший пассажиров из Барнаула в Новосибирск, съехал в кювет в Черепановском районе Новосибирской области. Причиной этого стало плохое самочувствие водителя.