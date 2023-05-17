17 мая 2023, 10:54
Жителя Кемеровской области осудили за незаконное хранение оружия и боеприпасов
Жителя Мариинска признали виновным в хранении затвора от винтовки и 450 патронов. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на местные СМИ.
В декабре 2020 года мужчина охотился и нашел в лесу сумку с затвором и боеприпасами, обнаруженное он забрал домой. Когда наутро к кузбассцу пришли полицейские, он не признался, что хранит опасную находку. Но в ходе обыска сумку нашли.
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Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 10 месяцам ограничения свободы.
Суд
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