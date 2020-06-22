22 июня 2020, 18:16
Жителя Казани задержали за кражу 200 пачек мороженого
В Казани 76-летняя предпринимательница обратилась в полицию с заявлением о краже из ее павильона более 200 штук мороженого. Правоохранители задержали подозреваемого. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Казани.
По «горячим следам» удалось задержать 29-летнего местного жителя, подозреваемого в краже мороженного на 58 тысяч рублей.
Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник, повредив рольставни, попал в помещение. Однако грабитель далеко уйти с добычей не успел. Его задержал экипаж ППС.
При досмотре у молодого человека нашли пакет с мороженным. В преступлении мужчина сознался, отметив, что в дальнейшем хотел продать лакомство. В отношении грабителя возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под домашним арестом.