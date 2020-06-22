Жителя Казани задержали за кражу 200 пачек мороженого

По «горячим следам» удалось задержать 29-летнего местного жителя, подозреваемого в краже мороженного на 58 тысяч рублей.

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник, повредив рольставни, попал в помещение. Однако грабитель далеко уйти с добычей не успел. Его задержал экипаж ППС.

При досмотре у молодого человека нашли пакет с мороженным. В преступлении мужчина сознался, отметив, что в дальнейшем хотел продать лакомство. В отношении грабителя возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под домашним арестом.