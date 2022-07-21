Жителя Казани случайно застрелили возле компьютерного клуба

Пуля попала в спину случайного прохожего во время ссоры посетителей компьютерного клуба. Об этом сообщил Inkazan со ссылкой на пресс-службу МВД России по Казани.

Ситуация произошла рядом с гейм-клубом AIM_cyberspace. Между посетителями возникла ссора. В какой-то момент один из участников потасовки достал пистолет и попытался выстрелить в оппонента. Однако вместо него он попал в спину случайному прохожему. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося, передал сайт kp.ru.