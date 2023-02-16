Происшествия 16 февраля 2023, 13:14 Жителя Казани осудят за убийство собутыльника

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В Казани правоохранители задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве знакомого. Об этом написал сайт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу следственного комитета по Татарстану.

В квартире одного из домов по улице Челюскина между подозреваемым и его знакомыми завязалась драка. Для того, чтобы успокоить гостей, мужчина нанес двум собутыльникам удары. Также пострадала 39-летняя женщина.

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От удара по голове один из приятелей подозреваемого скончался на месте, двоих человек увезли в больницу. По данному факту следствие возбудило уголовное дело.

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