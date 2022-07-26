Жителя Казани накажут штрафом за угон КамАЗа

В Казани полиция задержала мужчину, который, будучи пьяным, угнал КамАЗ со стоянки в ночное время суток. Об этом написал сайт «Татарстан-24».

По информации правоохранителей, инцидент произошел накануне на улице Волгоградской. Мужчина решил угнать транспортное средство, чтобы разместиться там с другом и выпивать алкогольные напитки, сообщил inkazan.ru.

За совершенное преступление угонщику грозит штраф, а также запрет на управление транспортным средством.

Владелец КамАЗа не стал писать заявление об угоне.