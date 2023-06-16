Происшествия 16 июня 2023, 18:29 Жителя Карелии обязали выплатить штраф из-за слишком громкого смеха

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Житель Лахденпохья пошел под суд после того, как он неоднократно нарушил режим тишины. Об этом сообщил karelinform со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Республики Карелия.

Соседи мужчины весной 2023 года пожаловались на шум, который исходил из его квартиры. Он неоднократно слушал музыку на большой громкости, разговаривал и смеялся в ночное время.

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В результате злоумышленника обязали выплатить штраф, однако он попытался оспорить постановление. Суд не принял его аргументы. Теперь мужчине придется выплатить пять тысяч рублей.