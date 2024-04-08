Происшествия 08 апреля 2024, 15:28 Жителя Калужской области приговорили к 8 годам тюрьмы за убийство сына

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В Калужской области суд приговорил 73-летнего жителя села Сухиничи к восьми годам тюрьмы за убийство 39-летнего сына. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.

В июле 2023 года мужчина, увидев сына пьяным, решил убить его с помощью электричества. Он прижал электровилку с проводами к телу спящего сына. Пострадавший скончался на месте.

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В суде обвиняемый пояснил, что пошел на убийство из-за того, что его сын пил алкоголь и не хотел работать.