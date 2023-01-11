Происшествия 11 января 2023, 21:58 Жителя Юрьев-Польского приговорили к заключению за смертельное ДТП с 16-летней девушкой

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Жителя Юрьев-Польского приговорили к заключению за смертельное ДТП. Мужчина нарушил правила ПДД и насмерть сбил 16-летнюю девушку. Об этом сообщил «Царьград».

Авария произошла 28 июня 2022 года. Мужчина за рулем Ford Fuision на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 16-летнюю девушку. Пострадавшая получила серьезную черепно-мозговую травму. Она погибла в машине скорой помощи.

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Водитель полностью признал свою вину. Его приговорили к двум годам заключения в колонии-поселении. Кроме того, мужчину лишили водительских прав на два года.

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