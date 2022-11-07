Жителя ЯНАО отправили в тюрьму на 7 лет за убийство приятеля | 360°

Происшествия 07 ноября 2022, 12:51 Жителя ЯНАО отправили в тюрьму на 7 лет за убийство приятеля

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В ЯНАО суд вынес приговор местному жителю, который убил приятеля из-за нежелания покупать спиртное. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружного управления СК.

По данным следствия, инцидент произошел 16 марта 2022 года в городе Лабытнанги. Обвиняемый нанес одному из участников компании несколько ударов по голове. В результате пострадавший скончался из-за закрытой черепно-мозговой травмы.

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Суд приговорил злоумышленника к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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