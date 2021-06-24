Жителя ЯНАО будут судить за убийство женщины бутылкой

В городе Лабытнанги (ЯНАО) будут судить 60-летнего мужчину, который убил свою сожительницу ударом бутылки по голове. Об этом сообщило издание «Север-Пресс».

20 апреля между сожителями возник конфликт, и мужчина ударил женщину по голове стеклянной бутылкой. Женщина скончалась на месте от закрытой черепно-мозговой травмы.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Мужчину будут судить за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Сообщается, что ранее он уже был судим за преступления против личности.