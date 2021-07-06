06 июля 2021, 19:42
Жителя ЯНАО будут судить за убийство сожительницы
В апреле житель города Лабытнанги (ЯНАО) убил свою сожительницу, ударив ее стеклянной бутылкой по голове, считает следствие. Расследование завершилось, и теперь мужчина предстанет перед судом, сообщило ИА «Север-Пресс».
Инцидент произошел 20 апреля в доме по улице Геофизическая. Поссорившись со своей сожительницей, 60-летний мужчина нанес ей удар бутылкой. От полученной черепно-мозговой травмы женщина скончалась.
Уголовное дело направлено в суд. Ранее мужчина уже отбывал наказание за преступление против личности.