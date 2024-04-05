Происшествия 05 апреля 2024, 13:05 Жителя Ямала задержали за смертельное ранение знакомого во время застолья

Читать 360tv в

В Надыме правоохранители задержали местного жителя, который ранил ножом знакомого во время застолья. Об этом сообщил Ямал1 со ссылкой на следователей ЯНАО.

Известно, что хозяйка дома сразу же после нападения вызвала скорую помощь, однако спасти пострадавшего не удалось. Мужчина скончался по дороге в больницу, написал «Патрульный Петербурга».

Реклама

Следствие завело уголовное дело по статье «Убийство». Теперь ямальцу грозит до 15 лет лишения свободы.