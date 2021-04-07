Жителя Ямала осудили за смертельное ДТП

В ЯНАО перед судом предстал местный житель, который устроил смертельное ДТП. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

По данным информагентства, авария произошла в январе прошлого года на автодороге Сургут — Салехард. Пьяный водитель иномарки Mazda выехал на встречку, где вписался в полицейскую Lada Grantа, в которой находились двое сотрудников МВД и конвоируемый ими украинец. Они все погибли. Виновник столкновения проведет в колонии строгого режима 10 лет.