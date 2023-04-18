Происшествия 18 апреля 2023, 13:50 Жителя Ямала осудили за незаконный вылов рыбы

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Жителя села Яр-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа признали виновным в незаконном вылове рыбы. Об этом сообщил сайт «Ямал медиа».

Суд выяснил, что в декабре прошлого года местный житель выловил 86 особей щекура. Ущерб водным биологическим ресурсам России эксперты оценили более чем в 310 тысяч рублей.

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Отмечается, что по решению суда мужчина обязан компенсировать эту сумму бюджету, а также выплатить штраф в размере шести тысяч рублей.