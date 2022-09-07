Жителя Ямала накажут за драку с полицейским | 360°

Происшествия 07 сентября 2022, 13:22 Поделиться Telegram

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Viber Жителя Ямала накажут за драку с полицейским

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Житель села Новый Порт Ямальского района предстанет перед судом за драку с сотрудником правоохранительных органов. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на СУ СК России по ЯНАО.

Инцидент произошел в мае этого года. Женщина, с которой повздорил подозреваемый, вызвала полицию, однако мужчине не понравилось вмешательство стражей порядка. Он накинулся на них с кулаками.

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Один из полицейских получил удар кулаком в области шеи.

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На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

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