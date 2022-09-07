Жителя Ямала накажут за драку с полицейским | 360°

Все новости

Мир

07 сентября 2022, 21:10

Венгрия затроллила Украину учебником. Киев вспыхнул от гнева, но безрезультатно

Подмосковье

07 сентября 2022, 20:57

Многодетная семья из Коломны купила дом благодаря областной субсидии

Реклама

Технологии

07 сентября 2022, 20:52

Стала известна стартовая цена новых смарт-часов Apple Watch Series 8

Происшествия

07 сентября 2022, 20:28

Более 10 взрывов прогремело в Херсоне — СМИ

Подмосковье

07 сентября 2022, 20:18

Более 1800 человек сможет принять мечеть в Щелкове после реконструкции

Спецоперация

07 сентября 2022, 20:16

Больше 70% жителей Запорожской и Херсонской областей поддержали референдум о присоединении к России

Спецоперация

07 сентября 2022, 20:16

Чеченские бойцы из двух элитных подразделений отправились в зону проведения СВО

Подмосковье

07 сентября 2022, 19:58

Первую операцию по пересадке роговицы провели в Подмосковье

Спецоперация

07 сентября 2022, 19:55

Пушилин назвал референдум о вхождении ДНР в состав России вопросом времени

Происшествия

07 сентября 2022, 13:22

Жителя Ямала накажут за драку с полицейским

Читать 360tv в

Житель села Новый Порт Ямальского района предстанет перед судом за драку с сотрудником правоохранительных органов. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на СУ СК России по ЯНАО.

Инцидент произошел в мае этого года. Женщина, с которой повздорил подозреваемый, вызвала полицию, однако мужчине не понравилось вмешательство стражей порядка. Он накинулся на них с кулаками.

Реклама

Один из полицейских получил удар кулаком в области шеи.

Реклама

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Драки

Полиция

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама