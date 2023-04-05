05 апреля 2023, 15:38
Жителя Ямала будут судить за пьяную езду на снегоходе
Житель Тазовского района попался пьяным за рулем снегохода во время празднования Дня оленевода на Ямале. Об этом сообщил «Север-Пресс».
Мужчина выпил и попросил у своего знакомого дать ему снегоход покататься. Нетрезвый водитель привлек внимание полиции. Оказалось, что у выпившего лихача не было прав на управление транспортным средством.
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Теперь нарушителя ждет суд. Кроме того, не избежать ответственности и его знакомому, который передал снегоход подвыпившему товарищу.
ГИБДД
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