Происшествия 05 апреля 2023, 15:38 Жителя Ямала будут судить за пьяную езду на снегоходе

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Житель Тазовского района попался пьяным за рулем снегохода во время празднования Дня оленевода на Ямале. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Мужчина выпил и попросил у своего знакомого дать ему снегоход покататься. Нетрезвый водитель привлек внимание полиции. Оказалось, что у выпившего лихача не было прав на управление транспортным средством.

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Теперь нарушителя ждет суд. Кроме того, не избежать ответственности и его знакомому, который передал снегоход подвыпившему товарищу.

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