Происшествия 15 марта 2023, 15:06 Жителя Якутии осудят за надругательство над 11-летней падчерицей

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В Якутии состоится суд над 38-летним жителем города Нерюнгри, который обвиняется в надругательстве над 11-летней падчерицей. Об этом написало ИА Nation News.

По информации местного управления СК РФ, к ним обратилась мать девочки, которая рассказала, что ее сожитель на протяжении нескольких месяцев надругался над ребенком.

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Задержанный свой вину не признал. Материалы дела были переданы в суд.

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