Происшествия 04 апреля 2024, 15:15 Жителя Ижевска задержали по подозрению в краже автомобиля

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Сотрудники полиции задержали жителя Завьяловского района Ижевска, который подозревается в угоне отечественного автомобиля. Об этом сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу МВД региона.

По данным ведомства, владелец авто ВАЗ-21102 попросил знакомого отвезти его на своей машине домой. Задержанный воспользовался ситуацией и взял из салона свидетельство о регистрации транспортного средства.

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Отмечается, что после мужчина продал автомобиль, ему грозит до пяти лет лишения свободы.