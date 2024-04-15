Происшествия 15 апреля 2024, 15:14 Жителя Ижевска задержали по подозрению в кражах техники из дачных домов

Читать 360tv в

Сотрудники полиции задержали жителя Ижевска, которого подозревают в кражах бытовой техники из дачных домов на территории Ленинского района. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.

По данным ведомства, 47-летний местный житель разбивал окна в дачных домах и пробирался внутрь во время отсутствия хозяев. Оттуда он выносил бытовую технику, специалисты оценили ущерб в 30 тысяч рублей.

Реклама

Отмечается, что против мужчины возбудили уголовные дела. Ранее он уже был судим.