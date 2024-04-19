19 апреля 2024, 13:31
Жителя Ижевска будут судить за жестокое убийство пенсионерки, которая приютила его
Уголовное дело, возбужденное в отношении 48-летнего жителя Ижевска, направили в суд для рассмотрения по существу. Его обвиняют в причинении вреда здоровью, которое повлекло смерть. Об этом сообщил Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Удмуртии.
Согласно данным ведомства, мужчина, находясь в состоянии опьянения, убил пенсионерку, которая приютила его у себя дома. Во время конфликта фигурант жестоко избил женщину, из-за чего та скончалась.
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В ближайшее время агрессор предстанет перед судом.
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