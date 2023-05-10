Происшествия 10 мая 2023, 18:42 Жителя Ивановской области заподозрили в убийстве супруги

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В Ивановской области задержали местного жителя, которого заподозрили в убийстве своей жены. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

Пьяный мужчина повздорил с супругой и решил ее припугнуть. По предварительной информации, подозреваемый распылил баллончик с лаком для волос и поджег его содержимое. В результате женщина получила смертельные ожоги и умерла после госпитализации.