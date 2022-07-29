Жителя Ивановской области отправят в колонию-поселение за наезд на пожилую пару

Житель Тейково Ивановской области сбил пожилых супругов на пешеходном переходе. За это его приговорили к одному году и восьми месяцам колонии-поселения. Об этом сообщил «Царьград».

В сентябре 2021 года водитель не удостоверился, что пешеходный переход пуст, и совершил наезд на двоих пожилых людей.

В результате обоих пострадавших госпитализировали. Мужчина смог выжить, его жена погибла от полученных травм. Виновник аварии полностью признал свою вину.