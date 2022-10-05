Жителя Ивановской области обвинили в убийстве годовалого ребенка | 360°

Происшествия 05 октября 2022, 17:54 Поделиться Telegram

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Viber Жителя Ивановской области обвинили в убийстве годовалого ребенка

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В Ивановской области задержали местного жителя, которого обвинили в убийстве ребенка. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональный Следком.

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Убийство произошло в Родниках в минувший понедельник. Мужчина распивал вместе с сожительницей алкоголь. В какой-то момент женщина пошла в магазин и оставила своего годовалого ребенка дома. Вернувшись, она обнаружила, что ее сын мертв. По предварительным данным, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанес ребенку телесные повреждения, которые оказались смертельными.

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