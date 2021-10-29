Жителя Иваново осудили за слежку за женой

Житель Иваново установил слежку за собственной женой. Для этого он приобрел жучки, камеры и другую аппаратуру, написал «Царьград».

Жучки мужчина установил в квартире, а также в машине жены, чтобы всегда знать, где она находится.

Его осудили за незаконный сбор сведений о частной жизни лица без его согласия. Мужчина признал вину и сотрудничал со следствием, поэтому приговор смягчили: «шпиону» выписали штраф в 20 тысяч рублей.