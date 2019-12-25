Жителя Истры побили в магазине за съеденные конфеты

Илья Бурцев из Истры хотел купить сладкого в одном из местных магазинов, но стал жертвой нападения. Мужчина перед покупкой съел одну из конфет из-за чего завязался конфликт и он получил удар в нос.

Как рассказал «360» сам пострадавший, утром он пришел вместе с другом в магазин за конфетами. На полках они увидели новые сладости, которые раньше не пробовали. Чтобы не покупать «кота в мешке» мужчины решили съесть одну конфету перед покупкой. Происходящее увидели работники магазина, пристыдившие покупателей, утверждает собеседник «360».

«Они стали кричать на нас, но мы сказали, что оплатим эти конфеты. Когда я развернулся, чтобы идти к кассе, один из работников меня ударил кулаком в нос», — вспоминает Бурцев.

В итоге пришлось вызывать сотрудников полиции и бригаду скорой помощи. Пока все суетились вокруг пострадавшего, нападавший успел убежать.

Бурцев зафиксировал побои в травмпункте и написал заявление о нападении в полицию. Медики диагностировали у него перелом носа со смещением.

«Я никогда не думал, что это может произойти в моем городе», — отметил мужчина и добавил, что готов подать в суд на магазин.

В свою очередь, директор торговой точки заверил «360», что нападавший не является работником магазина.

«Его прислала к нам аутсорсинговая компания, услугами которой мы пользуемся. Это был его второй день работы здесь», — заявила представитель магазина Елена Б.