Жителя Иркутской области осудили после аварии на катере

Прогулочный катер попал в аварию на реке Лена в Иркутской области, четыре пассажира получили травмы. Владельца судна приговорили к шести месяцам ограничения свободы за нарушение правил безопасности и эксплуатации водного транспорта, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

В июле 2020 года он согласился за деньги прокатить отдыхающих. На борт, с учетом владельца, поднялись восемь человек, хотя разрешено не больше пяти. Большинство пассажиров сели на палубе и в носовой части катера, то есть заняли места, не предназначенные для этого. Во время прогулки на большой скорости водитель не справился с управлением.

«В результате этого произошло столкновение катера с берегом реки Лена. Четыре пассажира слетели с палубы судна на берег, получив травмы различной степени тяжести, один из них — тяжкий вред здоровью», — сообщили в следственном управлении на транспорте.

Следователи выяснили, что кроме других нарушений владелец катера не получал лицензию на перевозку пассажиров водным транспортом, а на самом катере не было нужного количества спасательных средств. Суд приговорил его к полугоду ограничения свободы.