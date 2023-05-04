Происшествия 04 мая 2023, 14:07 Жителя Иркутска и гражданина Китая арестовали за контрабанду леса

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В Иркутске суд арестовал местного жителя и гражданина Китая за незаконную продажу древесины. Об этом сообщила «Политика Сегодня».

По предварительной информации, мужчины сговорились и покупали древесину. Потом стволы перерабатывали и продавали за границу. Всего подельники успели сбыть около четырех тысяч кубометров леса. Доход составил более 43 миллионов рублей. Теперь контрабандистам грозит до 12 лет тюрьмы.

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