24 января 2024, 15:56
Жителя ХМАО задержали по подозрению в убийстве мужчины во время драки
В ХМАО правоохранители задержали местного жителя, который может быть причастен к убийству мужчины 1962 года рождения. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «Полиция Югры».
По предварительным данным, убийство произошло в результате драки в подъезде жилого дома первого микрорайона. Потерпевший от полученных травм скончался в больнице.
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Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.
Убийства
ХМАО
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