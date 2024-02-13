13 февраля 2024, 15:12
Жителя ХМАО приговорили к 3 годам колонии условно за нападение с ножом на женщину
В Ханты-Мансийском автономном округе суд приговорил к трем годам лишения свободы условно жителя Радужного, который напал на свою сожительницу с ножом. Об этом сообщило Ura.ru.
По данным следствия, между женщиной и подсудимым в алкогольном опьянении произошел конфликт. Во время ссоры мужчина схватил нож и ударил им сожительницу по носу и по ногам.
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Отмечается, что после полученного увечья женщине потребовалась косметическая операция.
ХМАО
Суд
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