Происшествия 13 февраля 2024, 15:12 Жителя ХМАО приговорили к 3 годам колонии условно за нападение с ножом на женщину

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В Ханты-Мансийском автономном округе суд приговорил к трем годам лишения свободы условно жителя Радужного, который напал на свою сожительницу с ножом. Об этом сообщило Ura.ru.

По данным следствия, между женщиной и подсудимым в алкогольном опьянении произошел конфликт. Во время ссоры мужчина схватил нож и ударил им сожительницу по носу и по ногам.

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Отмечается, что после полученного увечья женщине потребовалась косметическая операция.