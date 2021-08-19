Жителя ХМАО осудят за клевету на полицейского

Жителя села Покачи Ханты-Мансийского автономного округа будут судить за клевету на полицейского. По версии следствия, он соврал о том, что сотрудник сломал ему ногу, написало Ura.ru.

По версии следствия, мужчина разозлился на полицейского за привлечение его к административной ответственности и поэтому заявил, что полицейский сломал ему ногу при задержании.

В СК утверждают, что травму мужчина получил за несколько часов до задержания, а применение силы сотрудником полиции не подтвердилось.

Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В случае обвинительного приговора ему грозит до трех лет тюрьмы.