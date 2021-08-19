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    19 августа 2021, 12:52

    Жителя ХМАО осудят за клевету на полицейского

    Полина Гребенщикова

    Жителя села Покачи Ханты-Мансийского автономного округа будут судить за клевету на полицейского. По версии следствия, он соврал о том, что сотрудник сломал ему ногу, написало Ura.ru.

    Жителя ХМАО осудят за клевету на полицейского

    По версии следствия, мужчина разозлился на полицейского за привлечение его к административной ответственности и поэтому заявил, что полицейский сломал ему ногу при задержании.

    В СК утверждают, что травму мужчина получил за несколько часов до задержания, а применение силы сотрудником полиции не подтвердилось.

    Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В случае обвинительного приговора ему грозит до трех лет тюрьмы.