Происшествия 20 марта 2023, 12:33 Жителя ХМАО осудят по подозрению в хищении более 100 тонн нефти

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В Ханты-Мансийском автономном округе осудят мужчину, который подозревается в хищении более 126 тонн нефти. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на окружное управление МВД.

По данным следствия, летом прошлого года местный житель незаконно подключился к напорному нефтепроводу. Нефть мужчина перегонял с помощью шланга и закачивал в цистерны машин.

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Отмечается, что ущерб от несанкционированной откачки нефти оценивается в три миллиона рублей.

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