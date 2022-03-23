Жителя ХМАО обвинили в смерти ребенка на футбольном поле

В городе Ноябрьске Ханты-Мансийского автономного округа руководителю спортивно-оздоровительной службы вынесены обвинения в причинении смерти по неосторожности по причине халатного отношения к должностным обязанностям. Следственные органы смогли установить, что ребенок на стадионе погиб именно по вине мужчины.

Как сообщает muksun.fm, по версии следствия, мужчина не вел контроль за монтажом и фиксацией ворот для мини-футбола на стадионе, которые впоследствии упали на 12-летнего футболиста и нанесли ему смертельные травмы. Инцидент произошел 14 сентября 2021 года.

Пострадавший ребенок был госпитализирован в больницу, где он провел полтора месяца, однако медики так и не смогли спасти ему жизнь.

Обвиняемый мужчина не признал свою вину. Также на данный момент известно, что ни сам обвиняемый, ни акционерное общество не выплатило никаких компенсаций родственникам погибшего мальчика.

В случае обвинительного приговора фигурант уголовного дела может отправиться за решетку на срок до трех лет.