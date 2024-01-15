Происшествия 15 января 2024, 14:17 Жителя ХМАО, напавшего на мужчину после звонка его сожительнице, отправили в тюрьму на 3 года

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В ХМАО суд вынес приговор местному жителю, который избил и ограбил мужчину, позвонившему его сожительнице. Об этом написал сайт URA.RU со ссылкой на Ханты-Мансийский районный суд.

В декабре 2022 года обвиняемый вместе с сожительницей и подельником прибыли в дом, где проживал потерпевший, чтобы разобраться с ним. Между мужчинами произошел конфликт. В какой-то момент гости напали на хозяина дома и забрали у него 22 тысячи рублей.

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Обвиняемому и его подельнику назначили три года и два месяца лишения свободы.